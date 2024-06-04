قتلى وجرحى بانهيار عقار مأهول في الدقهلية شمالي مصر (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حصيلة مبدئية، نتيجة انهيار منزل مأهول بالسكان مكوَّن من 5 طوابق في شارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية شمالي مصر، اليوم الثلاثاء.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا بانهيار العقار، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى الموقع.

وتُجري قوات الحماية المدنية أعمال البحث عن ضحايا ومصابين آخرين تحت الأنقاض.

وأصدرت محافظة الدقهلية بيانا أعلنت فيه أن الانهيار وقع إثر ارتطام أحد الأوناش الخاصة بنقل الأثاث المنزلي، كان يستخدمه أحد السكان لنقل أثاثه الخاص.

ووفق صحيفة “المصري اليوم” الخاصة، تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ شاب وإخراج جثتين من أسفل أنقاض العقار، وما زال البحث مستمرا عن آخرين.

وذكرت الصحيفة أن قوات الأمن فصلت الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال البحث عن الجثث والجرحى أسفل الأنقاض.

كما تبحث أجهزة الأمن عن حالة العقار المنهار، وما إذا كانت قد صدرت بحقه قرارات إزالة أو ترميم سابقة.

وأكد شهود عيان من سكان المنطقة أنهم شاهدوا ميلا مفاجئا بالعقار، أعقبه سماع صوت صراخ وارتطام، وانهارت الأنقاض على إحدى السيارات المارة بالشارع.