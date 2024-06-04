محتجون يعتصمون أمام بلدية لوس أنجلوس دعما لفلسطين (فيديو)

أقام متظاهرون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الثلاثاء، مخيما أمام مبنى البلدية، للتضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 8 أشهر.

وحسب قناة “KABC-TV” المحلية، نظم محتجون مظاهرة أمام مبنى بلدية لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا للتضامن مع فلسطين مع استمرار الحرب الإسرائيلية.

From Gaza to Skidrow – our struggles are connected. We aren’t going anywhere!! LA, come join us at city hall! #FreePalestine https://t.co/nuzOehSFum pic.twitter.com/MO6mqaVvnw — People's City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) June 4, 2024

ونصب المتظاهرون عشرات الخيام أمام المبنى، وحملوا لافتات كُتب عليها “غزة حرة” و”الحرية لفلسطين”.

واتخذت الشرطة إجراءات أمنية في مكان تجمُّع المتظاهرين، وطلبت من السائقين توخي الحذر لدى مرورهم قرب المخيم.

BREAKING: ENCAMPMENT OUTSIDE LOS ANGELES CITY HALL JUST LAUNCHED LA GET DOWN HERE AND JOIN US!! pic.twitter.com/34ycgGFYAD — People's City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) June 4, 2024

وفي وقت سابق، أوقفت الشرطة الأمريكية 70 متظاهرا من مؤيدي فلسطين، إثر اقتحامهم بهو القنصلية الإسرائيلية في مدينة سان فرانسيسكو، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.