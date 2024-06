محتجون يعتصمون أمام بلدية لوس أنجلوس دعما لفلسطين (فيديو)

أقام متظاهرون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الثلاثاء، مخيما أمام مبنى البلدية، للتضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 8 أشهر.

وحسب قناة “KABC-TV” المحلية، نظم محتجون مظاهرة أمام مبنى بلدية لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا للتضامن مع فلسطين مع استمرار الحرب الإسرائيلية.

From Gaza to Skidrow – our struggles are connected.

We aren’t going anywhere!! LA, come join us at city hall! #FreePalestine https://t.co/nuzOehSFum pic.twitter.com/MO6mqaVvnw

— People's City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) June 4, 2024