سياسة|الولايات المتحدة

محتجون يعتصمون أمام بلدية لوس أنجلوس دعما لفلسطين (فيديو)

نصب المتظاهرون عشرات الخيام أمام المبنى (مواقع التواصل)
4/6/2024

أقام متظاهرون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الثلاثاء، مخيما أمام مبنى البلدية، للتضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 8 أشهر.

وحسب قناة “KABC-TV” المحلية، نظم محتجون مظاهرة أمام مبنى بلدية لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا للتضامن مع فلسطين مع استمرار الحرب الإسرائيلية.

ونصب المتظاهرون عشرات الخيام أمام المبنى، وحملوا لافتات كُتب عليها “غزة حرة” و”الحرية لفلسطين”.

واتخذت الشرطة إجراءات أمنية في مكان تجمُّع المتظاهرين، وطلبت من السائقين توخي الحذر لدى مرورهم قرب المخيم.

وفي وقت سابق، أوقفت الشرطة الأمريكية 70 متظاهرا من مؤيدي فلسطين، إثر اقتحامهم بهو القنصلية الإسرائيلية في مدينة سان فرانسيسكو، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر : وكالات