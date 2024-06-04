مقتل طيارَين جراء تحطم طائرة عسكرية في تركيا (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل طيارَين جراء تحطم طائرة تدريب في ولاية قيصري وسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن الطيارين كانا في رحلة طيران تدريبية، ثم تحطمت بهم طائرة من طراز “SF-260D” بعد أن أقلعت من قاعدة جوية بقيصري.

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع الحادث وتبين أن الطيارَين لقيا حتفهما في الحادث.

ولم تُعرف بعد أسباب تحطم طائرة التدريب التابعة للقوات الجوية التركية.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام تركية تصاعد ألسنة لهب ودخان أسود من طائرة نصفها متفحم بعد تحطمها فيما يبدو أنه حقل زراعي.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة أكس، “أقدّم تعازيّ لأسر شهيدينا ولجيشنا البطل ولأمتنا”.

وانتشر عناصر إطفاء وعمال إنقاذ ودرك في مكان الحادث، بحسب صور نشرتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية.