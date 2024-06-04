مقتل مستشار عسكري إيراني في غارة إسرائيلية على سوريا

قالت وسائل إعلام إيرانية إن أحد مستشاري الحرس الثوري قُتل جراء غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، استهدفت نقاطا عسكرية في محافظة حلب شمالي سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، الاثنين، بأن “سعيد آبيار أحد مستشاري قوات حرس الثورة الإسلامية في سوريا، استشهد خلال العدوان الجوي الذي شنته مقاتلات الكيان الصهيوني على مدينة حلب الليلة الماضية”.

كما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل المستشار العسكري بالحرس الثوري سعيد آبيار.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله “في حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 3 يونيو/حزيران، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا بعض المواقع في محيط حلب”.

وأضاف المصدر “أدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية”، وفقا لـ”سانا”.

وكان عدد من قادة الحرس الثوري قد لقوا حتفهم في الأول من إبريل/ نيسان الماضي، في هجوم نُسب إلى إسرائيل على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق، وردّا على ذلك شنت طهران عملية “الوعد الصادق” بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.