واشنطن: مقترح وقف إطلاق النار في غزة مقدم من إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مقترح وقف إطلاق النار بغزة الذي أعلنه الرئيس جو بايدن، الجمعة، هو مقترح إسرائيلي، وإنها تأمل أن يتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملًا إذا قبلته حماس.

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الوزارة ماثيو ميلر، أمس الاثنين، خلال تقييم آخر التطورات فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة خلال مؤتمره الصحفي اليومي.

وتطرق ميلر إلى انتقادات الحكومة الإسرائيلية بأن اقتراح وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل لا يتطابق تماما مع اقتراح إسرائيل، مبينا أن هذه التقييمات غير صحيحة.

وأضاف: هذا الاقتراح هو المسودة التي طورتها (إسرائيل) نتيجة للمشاورات مع الولايات المتحدة وقطر ومصر، لكنه في النهاية اقتراح إسرائيلي، مؤكدا أن بايدن أعلن اقتراح وقف إطلاق النار بكل وضوح للرأي العام العالمي.

ولفت المتحدث إلى أنه لا توجد ثغرات في مسودة وقف إطلاق النار المعلنة، وأن بايدن بطبيعة الحال لم يكشف عن كل تفاصيل اقتراح وقف إطلاق النار، لكنه شارك المعلومات الأساسية بوضوح.

نأمل أن تقبل حماس

وأفاد ميلر في حديثه أنه في حال قبول حماس للاقتراح المطروح، فإنهم يتوقعون تنفيذ خطة وقف إطلاق النار كاملة، وأنهم على اتصال دائم مع الجانب الإسرائيلي بشأن هذه القضية.

وزعم أن الطرف الوحيد الذي يقف في طريق وقف فوري لإطلاق النار اليوم هو حماس، مضيفا أن واشنطن تأمل أن تقبل حماس مقترح الاتفاق، وأن قطر ومصر تساعدان بهذا الصدد.

كان الرئيس الأمريكي الذي تدعم إدارته بشكل مطلق تل أبيب في حربها على غزة، قد تحدث يوم الجمعة الماضي عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة ومتعثرة، وسط تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.