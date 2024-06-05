“آلاف الدونمات احترقت”.. هيئة البث: الحرائق في شمال إسرائيل ضعف ما كانت عليه خلال حرب 2006

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عشرات الآلاف من الدونمات من الأحراش الطبيعية في شمالي إسرائيل قد احترقت جراء الصواريخ التي يطلقها حزب الله اللبناني خلال اليومين الماضيين وحتى صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة بأن النيران التي اندلعت بشكل واسع أمس، التهمت عددا كبيرا من المواقع في الجليل الأعلى، وآلاف الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع)، مشيرة إلى أن الحجم الحقيقي للأضرار لا يزال غير معروف.

وأكدت الهيئة إصابة 16 شخصًا خلال عملية إطفاء الحرائق التي اندلعت في 96 بؤرة حريق جديدة في المنطقة الشمالية.

وأجرت رئيس دائرة أراضي إسرائيل، يفعات لوسكي، تقييمًا للوضع، الأربعاء، وقالت إن “العديد من الأحراش في الشمال تعرضت لضربة أشد مقارنة بحرب لبنان عام 2006”.

وأوضحت يفعات أنه احترق نحو 1200 دونم في أحراش سلسلة جبال راس الناقورة، كما احترق نحو 200 دونم في غابة كيرين نفتالي مع أضرار جزئية هناك، حيث احترق 90% من حرش جبل نفتالي، أي نحو 8 آلاف دونم احترقت بدرجات مختلفة.

وأكدت المسؤولة الإسرائيلية أن الوضع صعب في الشمال، وأنه يتطلب التنسيق بين خدمات الإطفاء وقوات الأمن والسلطات المحلية.

وأفادت هيئة البث بأن الحديث يدور عن أضرار كبيرة تبلغ نحو 14 ألف دونم مقارنة بـ7 آلاف دونم فقط احترقت خلال الحرب الأولى مع لبنان في عام 2006.

أشعلتها صواريخ حزب الله.. استمرار الحرائق في مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/7FZ5FaaY6f — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 3, 2024

وكثف حزب الله من عملياته ضد أهداف إسرائيلية على مدار اليومين الماضيين، وتسببت صواريخه في إشعال حرائق في مناطق منها كريات شمونة وصفد وطبريا وعاميعاد وكفار جلعادي وكيرين نفتالي وبتست ومرغاليوت، وأصابت 16 شخصًا، بينهم 7 من جنود الاحتياط.

وأظهرت مقاطع فيديو النيران وهي تلتهم مساحات من المناطق الحدودية مع لبنان، التي تشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول تبادلًا شبه يومي للقصف بين إسرائيل وحزب الله، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.