ألوية الناصر صلاح الدين وشهداء الأقصى تقصفان موقع كيسوفيم بالصواريخ (فيديو)

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب شهداء الأقصى قصف موقع “كيسوفيم” العسكري، شرقي المحافظة الوسطى في قطاع غزة بالصواريخ وقذائف الهاون.

ونشرت ألوية الناصر صلاح الدين، مساء الأربعاء، مقطعًا مصورًا لتجهيز صواريخ من طراز (107)، ثم إطلاقها نحو الموقع.

كما نشرت كتائب شهداء الأقصى مقطعًا مصورًا يظهر استهداف قوات الاحتلال المتمركزة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف قوات الاحتلال في محور “نتساريم” برشقة صاروخية عيار”107″، وقذائف الهاون عيار “60” النظامي.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف حشود لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بقذائف الهاون، وقصف حشود الاحتلال المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة برشقة صاروخية من نوع “107”، وقذائف الهاون.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى-فلسطين استهداف قوات الاحتلال المتموضعة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون.