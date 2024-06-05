إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في لبنان (فيديو)

شهد لبنان، صباح اليوم الأربعاء، تبادلًا لإطلاق النار بين مجهولين وأمن السفارة الأمريكية في منطقة عوكر.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن إطلاق نار وقع بين حرس السفارة الأمريكية ومجموعة مسلحة مؤلفة من 3 أشخاص مجهولي الهوية استمرت نحو نصف ساعة، مما استدعى تدخلًا سريعًا للجيش اللبناني.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص.

بدوره، أصدر الجيش اللبناني بيانًا، قال فيه إن السفارة الأمريكية في لبنان تعرضت لإطلاق نار “من شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ أفراد الجيش المنتشرين في المنطقة على مصادر النيران مما أسفر عن إصابة مطلق النار، وجرى توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات، وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة”.

وأكدت السفارة الأمريكية في لبنان أن فريقها وموظفيها في السفارة “آمنون”، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية بالتعاون مع السلطات في حادثة إطلاق النار من أسلحة خفيفة قرب مبنى السفارة.