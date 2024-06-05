الرئيس الأوكراني يصل إلى الدوحة

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عصر الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب زيلينسكي عبر منصة “إكس” أنه سيبحث في الدوحة الجهود التي تبذلها قطر “لإعادة الأطفال المختطفين في روسيا في إطار الائتلاف الدولي لإعادة الأطفال الأوكرانيين”.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه سيناقش مع أمير قطر عددًا من القضايا الاقتصادية والأمنية والأمن الغذائي والأمن النووي وأمن الطاقة.

وصلت إلى قطر لإجراء محادثات مع صديقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. قطر تساعد أوكرانيا في إعادة الأطفال الذين اختطفتهم روسيا. سوف نناقش مواصلة هذه الجهود في إطار الإئتلاف الدولي لإعادة الأطفال الأوكرانيين، وهذا الموضوع هو أحد البنود المدرجة على جدول أعمال قمة السلام. كما لعبت… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2024

ومؤخرًا، نجحت دولة قطر في لمّ شمل 6 أطفال أوكرانيين بعائلاتهم في مقر السفارة القطرية في العاصمة موسكو، والتقى الأطفال مع عائلاتهم بحضور السفير القطري لدى روسيا أحمد بن ناصر آل ثاني، الذي قدّم للأطفال مجموعة من الهدايا.

وذكرت المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا للجزيرة مباشر أن قطر، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة الحدود الحكومية في بيلاروسيا، فضلًا عن الممثلين القانونيين للأطفال وممثلي الوكالات المتخصصة، قدّموا مساعدة جادة في عملية لمّ الشمل.

وأوضحت أنهم تمكنوا خلال رحلتهم الأخيرة إلى العاصمة القطرية الدوحة من تسجيل قوائم 29 طفلًا يعيشون الآن في روسيا، يتم العمل على لمّ شملهم بأقاربهم في أوكرانيا.

وقالت إن ذلك ينطبق أيضًا على 11 طفلًا يعيشون في أوكرانيا، وينتظرهم أقاربهم في روسيا.