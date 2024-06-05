المدعي العام السابق للجنائية الدولية: الكونغرس الأمريكي يقوم الآن بما قامت به روسيا (فيديو)

نفى المدعي العام الأسبق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أن تؤثر الضغوط الأمريكية على المحكمة في اتخاذ القرارات.

وقال أوكامبو للجزيرة مباشر “قضاة المحكمة سيقومون بواجبهم، وتهديدات الولايات المتحدة لن تغيّر شيئًا في قراراتهم”.

وشبّه المدعي العام الأسبق الولايات المتحدة بروسيا، موضحًا أن موسكو سبق أن طالبت بمعاقبة أحد القضاة الذي أصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتابع “أعتقد أن الكونغرس الأمريكي يقوم الآن بما قامت به روسيا”.

هل تؤثر الضغوط الأمريكية على قضاة الجنائية الدولية؟ المدعي العام الأسبق للمحكمة يجيب pic.twitter.com/uXg2EFtFCJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 4, 2024

وأمس الثلاثاء، أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب مدعيها العام إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة.

ومن شأن التشريع أن يفرض عقوبات على المشاركين في المحاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، كما سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.

وبعد أكثر من 7 أشهر من الحرب على غزة، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الشهر الماضي، إن لديه أسبابًا منطقية للاعتقاد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس “يتحملون المسؤولية الجنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.