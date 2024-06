بعد موافقة البرلمان.. سلوفينيا تعترف رسميا بدولة بفلسطين

أعلنت سلوفينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة، قبل اعتراف سلوفينيا.

وأوضحت الحكومة السلوفينية عبر حسابها في منصة (إكس) أن الحزب الديمقراطي السلوفيني المعارض سحب، مساء الثلاثاء، قبل جلسة البرلمان مقترحه لإجراء استفتاء بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين.

وأشارت أن 52 من نواب البرلمان المكون من 90 عضوا، صوتوا لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، فيما غادر نواب الحزب الديمقراطي الجلسة.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب عبر حسابه على مواقع التواصل: “الاعتراف اليوم بفلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة يبعث الأمل للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

Prime Minister 🇸🇮 Robert Golob: Today's recognition of Palestine 🇵🇸 as a sovereign and independent state sends hope to the Palestinian people in the West Bank and in Gaza.

— Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 4, 2024