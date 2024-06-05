صفحة “بيضة إنستغرام” تطالب متابعيها بتحطيم الرقم القياسي لصورة علم فلسطين

نشرت صفحة “World Record Egg” الشهيرة على منصة إنستغرام صورة جديدة لبيضة مزيّنة بألوان العلم الفلسطيني.

وطالبت الصفحة متابعيها بالتفاعل عبر الإعجاب مع الصورة التي وصفتها بأنها “صورة من أجل السلام”، مشيرة إلى أن التفاعل هدفه “سبب نبيل”، وهو التضامن مع فلسطين.

ودعت الصفحة متابعيها إلى تحطيم الرقم القياسي الذي حققته صورة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي التي وصلت إلى 70 مليون إعجاب.

وكتبت المنصة في المنشور المرفق بالصورة “لنحقق معًا رقمًا قياسيًّا جديدًا، ونصبح الأكثر إعجابًا على منصة إنستغرام، وذلك لسبب نبيل، لنحطم الرقم القياسي المسجل الذي سجلته صورة ليونيل ميسي بـ70 مليون إعجاب”.

وأُطلِقت الصفحة في يناير/كانون الثاني عام 2019، ووضعت فقط صورة بيضة، دون أي سياق أو تفاصيل، فقط طالبت حينئذ بتحطيم الرقم القياسي للإعجاب المسجل لصورة لعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر، دون أن تكشف الصفحة عن هوية أصحابها. ولم تنشر الصفحة منذ ذلك الحين سوى صورة أخرى لبيضة مكسورة، إلى أن فاجأت الصفحة البالغ عدد متابعيها نحو 5 ملايين، أمس الاثنين، بنشر صورة للبيضة مزيّنة بعلم فلسطين.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت حتى الثلاثاء 36 ألفًا و550 شهيدًا، و82 ألفًا و959 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.