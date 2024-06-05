قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالرد على استهداف قادة ومستشارين للحرس الثوري في سوريا.

وقال سلامي، اليوم الأربعاء، في رسالة تعليقًا على مقتل المستشار بالحرس الثوري سعيد أبيار “على الصهاينة أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمن دماء الأبرياء التي سالت في هذه الجريمة، وعليهم انتظار الرد”.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن سلامي أعرب عن تعازيه لمقتل سعيد أبيار “الذي نال نعمة شهادة في مهمة استشارية في سوريا وفي هجوم للكيان الصهيوني على أطراف حلب”.

وأكد سلامي أن دعم الحرس الثوري للمقاومة في فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي “سيبقى إلى الأبد”.

وأول أمس الاثنين، كشفت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية (شبه الرسمية) عن مقتل سعيد أبيار في غارة جوية إسرائيلية على سوريا، أدت إلى مقتل 17 شخصًا وإصابة 15 آخرين.

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك، لكنها نادرا ما تعلق على ضرباتها في سوريا.

ومطلع إبريل/نيسان الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، وهو ما دفع طهران إلى الرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.