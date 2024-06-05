مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية: سكان غزة يشربون مياه الصرف الصحي ويأكلون علف الحيوانات

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن بعض سكان غزة يضطرون إلى شرب مياه الصرف الصحي وتناول علف الحيوانات، داعية إلى زيادة وصول المساعدات على الفور إلى القطاع المحاصر.

وحذرت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنطقة شرق البحر المتوسط في منظمة الصحة العالمية، من أن الحرب بين حماس وإسرائيل كان لها تأثير غير مباشر على الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.

وخلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في جنيف، أكدت الخبيرة في صحة الأطفال أن ما يجري سيكون له آثار خطرة ومستمرة على الأطفال.

وأضافت “داخل القطاع هناك أناس يأكلون الآن طعام الحيوانات، ويأكلون العشب، ويشربون مياه الصرف الصحي”.

وأوضحت “الأطفال بالكاد يحصلون على الطعام، بينما الشاحنات تقف خارج رفح”.

المجاعة تلوح في الأفق

وتحذر الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة، حيث يواجه 1.1 مليون شخص (نحو نصف السكان) مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

وحسب حنان بلخي، فإن قطاع غزة بحاجة إلى “السلام السلام السلام”، إضافة إلى زيادة كبيرة في وصول المساعدات عن طريق البر.

وبعد زيارة قامت بها أخيرا إلى معبر رفح من مصر إلى جنوبي قطاع غزة -وهو ممر حيوي للمساعدات أغلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي أوائل الشهر الماضي- حثت إسرائيل على “فتح تلك الحدود”.

وأشارت إلى أن معبر كرم أبو سالم “ليس كافيا”، وأن الجهود في الممرات البحرية وعمليات الإنزال الجوي لم تعد منطقية مع وجود طرق برية أقل تكلفة وأكثر فعالية و”تصطف الشاحنات” خارجها.

الاحتياجات الماسّة للمرضى

وأعربت حنان عن استيائها خصوصا من منع المعدات الطبية التي تُعَد “ذات استخدام مزدوج”، وهي أجهزة تقول إسرائيل إنه يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

وقالت “نحن نتحدث عن أجهزة التنفس الاصطناعي، والمواد الكيميائية لتنقية المياه النظيفة”.

وشددت حنان على الاحتياجات الماسّة للمرضى في غزة، حيث يحتاج ما يصل إلى 11 ألف مريض وجريح في حالة حرجة إلى الإجلاء الطبي.

وقالت “المرضى الذين يخرجون يعانون بعض الإصابات المعقدة للغاية: كسور متعددة، وجراثيم مقاومة للأدوية المتعددة، وأطفال يعانون من تشوهات كبيرة”.