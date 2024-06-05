نائب بالكنيست: حزب الله حوّل شمالي إسرائيل إلى مناطق تشبه مخيمات غزة

نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تصريحات لعضو الكنيست ميراف بن آري حول الأوضاع في شمالي إسرائيل جراء تبادل القصف مع حزب الله اللبناني.

وهاجم ميراف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وقال “عندما تكون هناك حكومة لا تفعل شيئًا، المطلة وكاش يشبهان مخيمات اللاجئين في غزة”.

وأضاف “هناك حكومة مشغولة بنفسها، لا يوجد مثل هذا العفن، لم أر شيئًا كهذا منذ سنوات، كل شيء فاسد”.

“إسرائيل قدمت الشمال هدية لحزب الله”

وفي مقال نشره الصحفي العسكري آفي أشكنازي في الصحيفة ذاتها، صباح اليوم، قال فيه إن “حزب الله فهم الهدية التي قدمتها لهم الحكومة، وبدأ في التحرك”، مشيرًا إلى إجلاء الحكومة نحو 100 ألف إسرائيلي من الشمال، وإغلاق المصانع والورش.

ويرى الكاتب الإسرائيلي أن تل أبيب “تتعرض حاليًّا لضغوط من حزب الله الذي يستغل إخلاء الشمال لصالحه”، مضيفًا “بالنظر إلى الوراء، يدرك رؤساء السلطات في الشمال مدى سوء قرار إخلاء الشمال”.

ورأى آفي أن القرار كان خطأ تكتيكيًّا واستراتيجيًّا، واستشهد بتصريح رئيس مجلس الجليل الأعلى “لقد كان خطأ سندفع ثمنه لسنوات عديدة، واليوم أعلم أن بعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال لن يعودوا”.

وأضاف “بعد قرار الإخلاء بدأ حزب الله العمل على تعزيز إنجاز استراتيجي، بمساعدة سلاحه الدقيق، ضرب المباني التي كان يوجد فيها جنود الجيش الإسرائيلي ثم بدأ بتدمير المباني في المستوطنات التي يتم العثور فيها على جنود أيضاً”.

وتابع “في إسرائيل يدركون الآن أن الفخ الذي جلبته الحكومة في بداية الحرب سيكون من الصعب الآن إصلاحه”.

حزب الله يقصف شمالي إسرائيل

وكثف حزب الله من عملياته ضد أهداف إسرائيلية على مدار اليومين الماضيين، وتسببت صواريخه في إشعال حرائق في مناطق منها كريات شمونة وصفد وطبريا وعاميعاد وكفار جلعادي وكيرين نفتالي وبتست ومرغاليوت، وأصابت 16 شخصًا، بينهم 7 من جنود الاحتياط.

وأظهرت مقاطع فيديو النيران وهي تلتهم مساحات من المناطق الحدودية مع لبنان، التي تشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول تبادلًا شبه يومي للقصف بين إسرائيل وحزب الله، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.