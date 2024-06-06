الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي (فيديو)

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيون في اليمن استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي، انتصارًا للشعب الفلسطيني، وردًا على “العدوان الأمريكي البريطاني” في اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع في بيان، مساء الأربعاء، إن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر التابعة للجماعة استهدفت سفينتين في البحر الأحمر، وسفينة في بحر العرب.

وأوضح البيان أن السفينتين المستهدفتين في البحر الأحمر هما: “روزا”، (Roza)، و”فانتيتج دريم”، (Vantage Dream)، وأنهما تابعتان لشركات “انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وذكر أنه تم استخدام عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة في عمليتي الاستهداف.

وقال البيان إنه تم استهداف السفينة “ميرسك سيليتار”، (Maersk Seletar) الأمريكية في العملية الثالثة شرقي البحر العربي بعدد من الطائرات المسيّرة.

وأكد المتحدث استمرار الجماعة “في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادًا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وبدأت جماعة “أنصار الله” استهداف مواقع في جنوبي إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، واستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي بعد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ثم بدأت الجماعة في استهداف السفن الأمريكية والبريطانية منذ مطلع عام 2024 الجاري، قبل توسيع هذه المرحلة في منتصف مارس/آذار الماضي، لتشمل استهداف كل السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي.

وفي مطلع شهر مايو/أيار الماضي، أعلنت جماعة “أنصار الله” بدء المرحلة الرابعة من عملياتها المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتشمل “استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها قوات الحوثي”.