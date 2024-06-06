الحوثيون يكشفون عن صاروخ “فلسطين” الباليستي وإطلاقه على هدف عسكري إسرائيلي (فيديو)

نشرت جماعة “أنصار الله” الحوثيون في اليمن مقطع “فيديو” يكشف للمرة الأولى عن صاروخ “فلسطين” الباليستي محلي الصنع، كما أعلنت عن استخدامه للمرة الأولى.

وذكرت الجماعة في بيان، مساء الأربعاء، أنها أطلقت الصاروخ على هدف عسكري في إيلات، جنوبي إسرائيل.

وفي بيان منفصل، أعلنت الجماعة استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك انتصارًا للشعب الفلسطيني وردًا على “العدوان الأمريكي البريطاني” في اليمن.

وأكدت الجماعة استمرارها في العمليات العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبدأت جماعة “أنصار الله” استهداف مواقع في جنوبي إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، واستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي بعد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ثم بدأت الجماعة في استهداف السفن الأمريكية والبريطانية منذ مطلع عام 2024 الجاري، قبل توسيع هذه المرحلة في منتصف مارس/آذار الماضي، لتشمل استهداف كل السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي.

وفي مطلع شهر مايو/أيار الماضي، أعلنت جماعة “أنصار الله” بدء المرحلة الرابعة من عملياتها المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتشمل “استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها قوات الحوثي”.