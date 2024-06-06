القسام تعلن عن 15 عملية ضد قوات الاحتلال في غزة خلال اليوم الخميس (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“، مقطعًا مصورًا لتصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور التقدم جنوب مدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة.

ويظهر المقطع، الذي نشرته كتائب القسام مساء الخميس، استهداف دبابات وآليات للاحتلال بالقذائف الصاروخية من وسط المنازل المدمرة.

كما يظهر إطلاق قذائف الهاون من مواقع عدة.

وفي بيانات سابقة خلال يوم الخميس، أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ العمليات التالية: