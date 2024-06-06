القسام تعلن عن 15 عملية ضد قوات الاحتلال في غزة خلال اليوم الخميس (فيديو)
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6/6/2024-|آخر تحديث: 6/6/202410:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“، مقطعًا مصورًا لتصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور التقدم جنوب مدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة.
ويظهر المقطع، الذي نشرته كتائب القسام مساء الخميس، استهداف دبابات وآليات للاحتلال بالقذائف الصاروخية من وسط المنازل المدمرة.
كما يظهر إطلاق قذائف الهاون من مواقع عدة.
وفي بيانات سابقة خلال يوم الخميس، أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ العمليات التالية:
- استهداف آليات الاحتلال وقواته بقذائف الهاون في محور التقدم جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.
- قصف مقر القيادة والسيطرة للعدو في موقع “كرم أبو سالم”، شرق مدينة رفح، بمنظومة الصواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار “114 ملم”.
- استهداف دبابة من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” على مفترق البلعاوي في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح.
- بالاشتراك مع سرايا القدس.. استهداف مبنى يتحصن به عدد من جنود العدو بقذيفة “تي بي جي”، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح.
- استهداف دبابة من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” في مخيم يبنا بمدينة رفح.
- اختراق السياج الأمني ومهاجمة مقر قيادة فرقة الاحتلال العاملة في مدينة رفح.
- تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة راجلة مكونة من 5 جنود والقضاء عليها بالقرب من تل زعرب غرب مدينة رفح.
- استهداف جرافة من نوع “دي 9” بعبوة “شواظ” شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.
- استهداف دبابتين من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” شرق مدينة دير البلح.
- استهداف جرافتين من نوع “دي 9” بقذيفتي “الياسين 105” شرق مدينة دير البلح.
- استهداف دبابتين من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” شرق مدينة دير البلح.
- استهداف دبابة من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة دير البلح.
- قصف قوات الاحتلال المتوغلة شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
المصدر : الجزيرة مباشر