“القوة الصاروخية” في سرايا القدس توجه رسالة لمستوطني غلاف غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مشاهد من إعداد وتجهيز قذائف صاروخية خلال معركة طوفان الأقصى مرفقة برسالة إلى المستوطنين في غلاف قطاع غزة.

وقالت في مقطع مصور عبر قناتها على تليغرام “نقول لكم إن قرار عودتكم إلى الغلاف ليس بيد حكومتكم المزعومة أو بيد نتنياهو الأحمق، ولكن بيد المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس ولا رجوع لكم إلى الغلاف إلا برجوع أهلنا من الجنوب”.

وأظهر المقطع رجالا من القوة الصاروخية لسرايا القدس يستعرضون خريطة لغلاف غزة ويحددون المواقع المستهدفة عليها ويعطون الأوامر عبر الهاتف لإطلاق الصواريخ.

وفي بيانات أخرى اليوم قالت السرايا إنها استهدفت “بعدد من عبوات أبابيل المقذوفة تجمعات العدو الصهيوني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وعلى صعيد العمليات في رفح قالت السرايا “يخوض مجاهدونا بالأسلحة المناسبة والمضادة للدروع اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة رفح”.

وفي بيان آخر قالت السرايا “قصفنا بقذائف الهاون -من العيار الثقيل- تموضعا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور نتساريم جنوب مدينة غزة”.