اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون بجوار جبال القمامة ومياه الصرف.. والأونروا تحذر من تفشي الكوليرا

قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل، اليوم الخميس، إن الخدمات الأساسية في قطاع غزة وصلت إلى نقطة الانهيار وسط استمرار القتال والنزوح.

وقالت في تغريدة لها عبر منصة إكس “يعيش الأطفال في غزة جنبًا إلى جنب مع جبال من القمامة ومياه الصرف الصحي غير المعالجة مع وصول الخدمات الأساسية إلى نقطة الانهيار وسط استمرار القتال والنزوح”.

وأضافت “مع حرارة الصيف ونقص المياه والغذاء والرعاية الصحية، قد تنتشر الأمراض القاتلة قريبًا. الحرب يجب أن تتوقف”.

Children in Gaza are living alongside mountains of trash and raw sewage as basic services reach a breaking point amid continued fighting and displacement.

With summer heat and lack of water, food and health care, deadly diseases could soon run rampant.

— Catherine Russell (@unicefchief) June 5, 2024