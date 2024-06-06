بينهم 3 أطفال.. مصرع 7 وإصابة العشرات بعد غرق حافلة مدرسية شمالي سوريا (فيديو)

قال الدفاع المدني في شمالي سوريا، “الخوذ البيضاء”، إن 7 أشخاص، بينهم 6 أطفال، لقوا مصرعهم وأصيب 20 شخصًا بعد سقوط حافلة مدرسية في نهر العاصي، بالقرب من مدينة “دركوش”، غربي إدلب.

وذكر الدفاع المدني السوري في بيان، مساء الخميس، أن الحادث وقع عندما انحدرت حافلة نقل الركاب التي كانت تقل رحلة مدرسية من جرف صخري شديد الانحدار في مياه النهر.

وأوضح أن القتلى هم “7 مدنيين (4 طفلات طالبات، وطفلان من أبناء الكادر التدريسي، وسيدة من كادر المدرسة)”.

وأضاف أن الجرحى هم “12 طفلة طالبة، و4 أطفال أبناء معلمة من الكادر التدريسي، ومعلمتان، وسائق الحافلة وابنته”.