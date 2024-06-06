حزب الله يستهدف آلية عسكرية وطاقمها في موقع عسكري شمالي إسرائيل (فيديو)
مدة الفيديو 02 minutes 04 seconds
6/6/2024-|آخر تحديث: 6/6/202410:58 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشر حزب الله اللبناني مشاهد من عملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية وطاقمها في موقع عداثر التابع لجيش الاحتلال شمالي إسرائيل.
وفي بيان سابق، قال حزب الله إن مقاتليه نفذوا عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمس الأربعاء، وفقا للتالي:
القطاع الشرقي:
- استهداف منصة القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه أدى إلى تدميرها.
- استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
- استهداف مكان استقرار وتموضع جنود في موقع البغدادي بمسيرة انقضاضية.
- استهداف جنود في محيط موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ.
القطاع الغربي:
- استهداف جنود في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية.
- استهداف جنود في محيط موقع بركة ريشة بالأسلحة الصاروخية.
- استهداف جنود أثناء دخولهم إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية.
- استهداف جنود في محيط موقع المالكية بالأسلحة المناسبة.
- استهداف جنود في حرش برعام بالأسلحة الصاروخية.
- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع جنوب مستعمرة الكوش.
- استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
المصدر : الجزيرة مباشر