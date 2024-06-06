دماء على وجوه الأطفال.. شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط غزة (فيديو)

استشهد 4 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الهور بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا طال المنطقة الشرقية من مخيم البريج، كما أطلقت طائرة “كواد كابتر” الحربية الإسرائيلية النار في محيط صالة النخيل بالمخيم.

وتجدد قصف مدفعية الاحتلال على شرق مخيمي البريج والمغازي وسط غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المتمركزة في محور “نتساريم” بعدة قذائف منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة وحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

استشهاد 4 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الهور بمخيم البريج وسط قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/i5j7pmKCna — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 6, 2024

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على أحياء مدينة رفح الشرقية والوسطى تزامنا مع قصف مدفعي، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة صوب منازل المواطنين شرق مدينة خان يونس جنوبي غزة، وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه منازل المواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36586، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 83074 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.