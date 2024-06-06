كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف قوات إسرائيلية في محور نتساريم بقذائف الهاون (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد من استهداف حشود من الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بقذائف الهاون، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام “استهداف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع سرايا القدس تحشدات العدو المتموضعة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون ردًّا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا”.

من جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان اليوم “قصفنا بقذائف الهاون -من العيار الثقيل- تموضعا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة”.