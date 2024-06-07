الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، استهدافها بصواريخ ومسيّرات سفينتين في البحر الأحمر تابعتين لشركات انتهكت حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز إن القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفّذت عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتي (Elbella وAAL GENOA) التابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة (إسرائيل)، دون ذكر جنسية الشركات أو السفينتين.

وأوضح أن عملية الاستهداف تمت بعدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية والبحرية، وكانت الإصابة دقيقة.

وأكد استمرار قوات الجماعة “في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادًا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

🎥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينتين في البحر الأحمر تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة 01-12-1445هـ 07-06-2024م #طوفان_الأقصی #لستم_وحدکم #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/nDCYbMbt3B — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) June 7, 2024

في السياق، أكدت الأمم المتحدة أن 11 من موظفيها احتجزهم “المتمردون الحوثيون” في اليمن، موضحة أنها تبذل ما في وسعها للإفراج عنهم “من دون شروط”، بحسب قول المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية.

وقال ستيفان دوجاريك للصحفيين: “يمكنني أن أؤكد لكم أن سلطات الحوثيين أوقفت 11 موظفًا محليًا يعملون في اليمن”، لافتًا إلى أن المنظمة طالبت الحوثيين بـ”توضيحات”.

وأعلنت منظمة “ميون” لحقوق الإنسان أن الحوثيين قاموا، أمس الخميس، بـ”مداهمة منازل واختطاف موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة” في 4 مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وأشارت إلى أن الاعتقالات التي جرت في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، طالت 10 موظفين لدى هيئات تابعة للأمم المتحدة، و8 عاملين مع منظمات غير حكومية محلية ودولية.

وتضامنًا مع غزة التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.