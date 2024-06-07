الخارجية القطرية: حماس ما زالت تدرس المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مساء الخميس، إن الوسطاء لم يتلقوا أي رد حتى الآن من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن المقترح الأخير لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الأنصاري في بيان على صفحة وزارة الخارجية القطرية في منصة “إكس” إنه “لم يرد للوسطاء رد حتى الآن من قبل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، على المقترح الأخير حول صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين (حماس) وقوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف البيان أن “الحركة أفادت بأنها ما زالت تدرس المقترح”.

وأكد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن جهود الوساطة المشتركة لقطر ومصر والولايات المتحدة “مستمرة”.

ودعا المتحدث باسم الخارجية القطرية “إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية غير الدقيقة، واعتماد المصادر الرسمية الموثوقة خاصة في ظل حساسية وضع المفاوضات حاليًا”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أسبوع، تقديم إسرائيل مقترحًا من 3 مراحل يشمل وقفًا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار القطاع.

وأكدت حركة “حماس”، عبر تصريحات لقادتها، أنها أبلغت الوسطاء بأنها لن تعقد أي اتفاق مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى ما لم يكن هناك موقف واضح من تل أبيب بالاستعداد لوقف دائم للحرب، والانسحاب من قطاع غزة.