انتشال عشرات من الشهداء دفنهم الاحتلال في جباليا شمالي غزة (فيديو)

رصد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، لحظة انتشال عشرات من الشهداء دفنهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة “أبو زيتون” بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد المراسل بأن المقبرة الجماعية تضمنت جثامين قديمة أعاد الاحتلال دفنها وأخرى جديدة.

وقال أحد المشاركين في عملية انتشال الجثامين إنهم تمكنوا خلال صباح الجمعة فقط من انتشال 20 شهيدا، وخلال جولة الجزيرة مباشر تمكن المشاركون من انتشال جثمان شهيد من تحت الركام.

وقبل أيام، أعلن جيش الاحتلال أن الفرقة 98 انسحبت من جباليا بعد إنهاء عملياتها العسكرية لإجراء تقييمات بشأن المرحلة المقبلة، وكشف عن انتشاله جثث أسرى من داخلها، كما تحدث عن تدمير مواقع لإنتاج الأسلحة وقتل مئات المسلحين الفلسطينيين.

وخلّف جيش الاحتلال وراءه دمارًا كبيرًا في مناطق واسعة من جباليا، وجرّف الشوارع والأحياء ودمّر المنازل.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقفها فورًا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بالقطاع.