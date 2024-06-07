حرائق في شمال إسرائيل عقب سقوط صواريخ أطلقها حزب الله (فيديو)

اندلع حريق كبير شمالي مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر، إثر اعتراض صاروخي في سماء المنطقة.

وأظهرت صور متداولة الحرائق المشتعلة قرب الناصرة وفي منطقة شفا عمرو بالجليل الغربي ومناطق أخرى في الشمال.

وفي وقت سابق دوت صفارات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى ورصدت حركة نشطة لسلاح الجو الإسرائيلي في الشمال عقب ذلك.

ونقل موقع محلي عن الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في بيان: “تعمل طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق كببر شب في منطقة مفتوحة على شارع رقم 9 باتجاه باقة الغربية”.

وتابع “الطواقم تعمل على منع انتشار الحريق وإخماده، ولم يبلغ عن إصابات”.

وتسجل المواجهات بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي منذ أيام تصعيدا غير مسبوق ضمن قصف متبادل بينهما بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ دخول الطائرات المسيُرة على خط المواجهة، ارتفع عدد هجمات حزب الله ضد إسرائيل إلى أعلى مستوى؛ ما دفع تل أبيب إلى التهديد بشن عملية “قوية جدا” في الشمال.

الحزب كثَّف استهدافه لمواقع غسكرية ومستوطنات شمالي إسرائيل، فيما واصلت الأخيرة تصعيدها بشن غارات جوية وصولا إلى عمق الجنوب وبعلبك (شرق)؛ ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.

وجراء إطلاق “حزب الله” صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة من لبنان، شهدت مستوطنات وبلدات في شمال إسرائيل، منذ الأحد الماضي، حرائق عدة زاد من اشتعالها الطقس الحار الذي تشهده المنطقة حاليا.