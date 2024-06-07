ذا غارديان: حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

نقلت صحيفة ذا غارديان عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع أن يدرج حزب العمال البريطاني المعارض في برنامجه الانتخابي تعهدا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت مناسب ضمن محادثات سلام.

وقالت الصحيفة، مساء الخميس، إن البرنامج الذي يحدد سياسات الحزب قبل التصويت في الرابع من يوليو/تموز سيتعهد أيضا بضمان عدم معارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من “دولة مجاورة”.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر الشهر الماضي إنه يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فاز بالسلطة، لكن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في وقت مناسب ضمن عملية سلام.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون، وهو من حزب المحافظين، في يناير/كانون الثاني إن بريطانيا قد تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية إذا أظهر الفلسطينيون “تقدما لا رجعة فيه” نحو تنفيذ حل الدولتين، وفقا لتقارير في ذاك الوقت.

What would @Keir_Starmer 's first steps be if he became Prime Minister? Watch below 👇 pic.twitter.com/bmu3XKrP8m — The Labour Party (@UKLabour) June 6, 2024

ويشبه تعهد حزب العمال فيما يبدو تصريح كاميرون في جوهره، لكن إدراجه في البرنامج الانتخابي قد يساعد على استرضاء بعض الناخبين الذين انتقدوا موقف الحزب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في تقرير الصحيفة أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج في اجتماع مع النقابات العمالية اليوم الجمعة، ويُقدَّم يوم الخميس المقبل.

ومن المرجح، وفقًا للغارديان، أن تثير سياسة حزب العمل غضب إسرائيل، التي كان ردّ رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو غاضبا عندما اعترفت أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميا بفلسطين.

وقد اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج الشهر الماضي رسميا بالدولة الفلسطينية في مسعى لتحفيز جهود وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل على غزة. كما اعترفت سلوفينيا رسميا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء، وهو ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.