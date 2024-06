ذا غارديان: حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

نقلت صحيفة ذا غارديان عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع أن يدرج حزب العمال البريطاني المعارض في برنامجه الانتخابي تعهدا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت مناسب ضمن محادثات سلام.

وقالت الصحيفة، مساء الخميس، إن البرنامج الذي يحدد سياسات الحزب قبل التصويت في الرابع من يوليو/تموز سيتعهد أيضا بضمان عدم معارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من “دولة مجاورة”.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر الشهر الماضي إنه يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فاز بالسلطة، لكن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في وقت مناسب ضمن عملية سلام.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون، وهو من حزب المحافظين، في يناير/كانون الثاني إن بريطانيا قد تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية إذا أظهر الفلسطينيون “تقدما لا رجعة فيه” نحو تنفيذ حل الدولتين، وفقا لتقارير في ذاك الوقت.

