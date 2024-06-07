زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”: تلقينا إذلالا كاملا بدلا من النصر الكامل

هاجم زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، الجمعة، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنها لم تحقق أهداف الحرب على غزة، فضلًا عن خسارتها مناطق الشمال المحاذية لجنوب لبنان.

وقال وزير الدفاع السابق ليبرمان في تغريدة له، إنه خلال الثمانية أشهر التي مرت منذ ما وصفه بـ”السبت الأسود” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تلقت إسرائيل “إذلالًا كاملًا بدلًا من النصر الكامل”.

وأضاف في تغريدة له أن الحكومة الإسرائيلية خسرت (مناطق) الشمال وتواصل الاستسلام لـ”حزب الله” اللبناني، كما أنها لم تقض على “حماس” وتعيد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا متقطعًا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

שמונה חודשים בדיוק מאז אותה שבת שחורה בשבעה באוקטובר, שמונה חודשים שבמקום ״ניצחון מוחלט״, קיבלנו ביזיון מוחלט, ממשלת ישראל איבדה את הצפון וממשיכה להיכנע לחיזבאללה שעושה ככל העולה על רוחו, לא חיסלה את החמאס, ולא החזירה את כל החטופים. והקונספציה? אותה קונספציה. הגיעה העת להנהגה… — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) June 7, 2024

وخلال الأيام الماضية، اندلعت حرائق على نطاق واسع في شمال إسرائيل في أعقاب ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة شنّها “حزب الله” من جنوب لبنان، ما دفع الى إجلاء بعض السكان في بلدة قريبة من الحدود، وفق السلطات الإسرائيلية.

وبعث “حزب الله” اللبناني في 28 مايو/أيار الماضي رسائل إلى رؤساء مستوطنات شمال إسرائيل، أبلغهم فيها بأن سكان هذه المستوطنات لن يعودوا لمنازلهم إلا بعد وقف العدوان على قطاع غزة، وحذرهم فيها من الوهم الذي يبيعه لهم قادتهم بهذا الخصوص.

فيما تستمر الحرب على قطاع غزة دون قدرة الجيش الإسرائيلي على حسم المعركة وإعادة الأسرى الإسرائيليين رغم 8 أشهر على الحرب، لكنها في الوقت ذاته تسببت في دمار شامل للقطاع، وقصفت المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الحكومية.