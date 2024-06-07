شهداء ومصابون جراء غارات إسرائيلية على مخيمي المغازي والنصيرات

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي لمدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن 6 شهداء ارتقوا جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة “الرفاتي” شمال مخيم المغازي وسط القطاع.

وكشفت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، عن تمكنها من انتشال شهيدين وعدد من المصابين بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة “الأشرم” بالقرب من مسجد السلام في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، فجر الجمعة.

وفي مخيم النصيرات، استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي لمركبة مدنية في مخيم (2) بالنصيرات.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول 5 مصابين إلى المستشفى الأوروبي جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في خزاعة شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

كما أفاد المراسل بحدوث قصف مدفعي مركز، صباح اليوم، لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكثفت القوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية استهدافها لمناطق وسط قطاع غزة مع توغلها في مناطق شرق مخيمي البريج والمغازي ومدينة دير البلح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى أمس الخميس، 36 ألفًا و654 شهيدًا، و83 ألفًا و309 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقفها فورًا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بالقطاع.