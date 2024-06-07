نساء من كوبا يحلقن رؤوسهن تضامنا مع فلسطين (فيديو)

قررت نساء كوبيات حلق رؤوسهن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 8 شهور.

بدأ العمل الرمزي الذي يمثل الحزن والتضحية ينتشر إلى بلدان أخرى، حيث خرجت مبادرات شبيهة في دول أخرى مثل بريطانيا.

وتقول إحدى النساء الكوبيات ناتاليا كوينتانا، إنه “يجب أن تُضرب الصهيونية بشدة، ونحن النساء لن نقف مكتوفات الأيدي، لأن المرأة الكوبية هي المرأة التي تتغلب على المستحيل”.

وأضافت أن ما يجري “يؤذي روحي، العيون اليوم كلها على فلسطين، والإبادة الجماعية الجارية لم يتمكن أحد من إيقافها، هذا الأمر يؤذيني من الداخل”.

وتابعت “كل شعرة تسقط مني هنا، لا يمكن أن تظهر الألم الهائل الذي يعترينا نحن النساء الكوبيات”.

نساء من #كوبا يحلق رؤوسهن تضامنا مع فلسطين ورفضًا لما يتعرض له قطاع #غزة من إبـ ـادة جماعية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/BMjekljE0c — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 7, 2024

وأشارت إلى أن حلق الشعر يأتي كنوع من التضامن مع النساء والأطفال الفلسطينيين، حيث أن الشعر طالما كان يرمز لجمال المرأة وأنوثتها، وأنها تضحي بهذا كله من أجل السلام العالمي.