أبو عبيدة: الاحتلال قتل عددا من أسراه في النصيرات

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، خلال هجوم الاحتلال على مخيم النصيرات اليوم السبت.

وقال أبو عبيدة في تصريح نُشر على حسابه بمنصة تلغرام “ما نفذه العدو الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع هي جريمة حرب مركبة، وأول من تضرر بها هم أسراه”.

وأضاف “العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في الوقت نفسه قتل بعضهم أثناء العملية”.

وتابع “العملية ستشكل خطرًا كبيرًا على أسرى العدو، وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن عدد شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مخيم النصيرات، وصل إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح.

وشن الاحتلال غارات عنيفة وغير مسبوقة استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع توغل مفاجئ للآليات شرقي وشمال غربي النصيرات.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن سلاح الجو لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف محاور النصيرات الغربية والشرقية، مع ضرب عدد من المناطق الحيوية في النصيرات.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أنقذت 4 أسرى على قيد الحياة من وسط قطاع غزة اليوم السبت.

وأضاف أن “الرهائن هم 3 رجال وامرأة”، زاعمًا أنهم اختُطفوا من مهرجان نوفا الموسيقي يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.