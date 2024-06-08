إسرائيل: أنقذنا 4 أسرى أحياء من غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أنقذت 4 أسرى على قيد الحياة من وسط قطاع غزة اليوم السبت.

وأضاف أن الرهائن هم 3 رجال وامرأة، زاعما أنهم اختطفوا من مهرجان نوفا الموسيقي يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس أنه “تم صباح اليوم تحرير 4 مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25) وألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)” مؤكدا أن “وضعهم الصحي جيد”.

#عاجل 🇮🇱 تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات 🔵كشف النقاب انه في عملية مركبة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40) والذين تم اختطافهم… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 8, 2024

إصابة جندي

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن العملية المعقدة قام بها جيش الدفاع بمشاركة جهاز الأمن العام “الشاباك” والوحدة الشرطية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأضافت أنه تم إنقاذ الأسرى من موقعين مختلفين خلال العملية من وسط مخيم النصيرات في قطاع غزة.

ونقلت عن الناطق العسكري أن حالتهم الصحية جيدة وتم نقلهم إلى المركز الطبي شيبا في تل هاشومير لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد الجنود المشاركين في عملية تحرير الأسرى الأربعة.

قصف غير مسبوق

وتزامنت العملية مع قصف مكثف وغير مسبوق لمخيم النصيرات وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان اليوم السبت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً همجياً وحشياً على مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) ويستهدف المدنيين بشكل مباشر،.

وأضاف أن هناك العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل الآمنة ولا تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف وعدوان الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال يشن العدوان الوحشي من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية بينما تقوم الدبابات في الوقت نفسه بقصف منازل المواطنين الآمنين، في نية مبيتة للاحتلال “الإسرائيلي” بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح.