الجزيرة مباشر في الشارع الذي كان الأسرى الإسرائيليون محتجزين فيه (فيديو)

أظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر الدمار الشديد في الشارع الذي جرت فيه عملية استعادة أسرى الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتناثر الركام والسيارات المدمرة على طول الشارع، وفي وسطه تقريبا كان هناك هيكل محترق لإحدى السيارات وبعدها كانت إحدى البنايات مدمرة تماما، في حين تضررت المباني المجاورة بشكل كبير وكان الدخان يتصاعد منها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات ارتفع إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحرير أربعة من أسراه المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد عملية خاصة في مخيم النصيرات وسط القطاع.