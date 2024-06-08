سياسة|قطاع غزة

السويد.. اعتقال 20 شخصا خلال اعتصام طلابي داعم لفلسطين (فيديو)

طلاب في المعهد الملكي للتكنولوجيا بستوكهولم يرفعون الأعلام الفلسطينية عبر النوافذ
طلاب في المعهد الملكي للتكنولوجيا بستوكهولم يرفعون الأعلام الفلسطينية عبر النوافذ (رويترز)
8/6/2024

اعتقلت الشرطة السويدية، أمس الجمعة، 20 شخصا خلال اعتصام نفذه ناشطون وطلاب في المعهد الملكي للتكنولوجيا بستوكهولم، تأييدًا لفلسطين ومطالبةً بقطع العلاقات مع إسرائيل.

واستخدمت الشرطة الكلاب البوليسية خلال تدخلها لفض الاعتصام في حرم المعهد. وحمل المشاركون في الاعتصام لافتات تدعو إلى إيقاف الإبادة الجماعية في غزة، وأطلقوا شعارات تنادي بالحرية لفلسطين وتدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

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وكانت الشرطة السويدية قد اعتقلت 3 أشخاص وأبعدت أكثر من 10 آخرين، أمام المعهد الملكي للتكنولوجيا يوم الأربعاء 29 مايو/أيار خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين.

وتم تنظيم المظاهرة حينها بالتزامن مع زيارة زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي إيبا بوش للجامعة.

مظاهرات أسبوعية

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم تخرج أسبوعيًّا مظاهرات حاشدة نصرة لفلسطين وغزة.

ويطالب المتظاهرون بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع الذين يعانون من المجاعة.

وتشنّ إسرائيل للشهر الثامن على التوالي حربًا على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الجمعة 36731 شهيدا و83530 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر