السويد.. اعتقال 20 شخصا خلال اعتصام طلابي داعم لفلسطين (فيديو)

اعتقلت الشرطة السويدية، أمس الجمعة، 20 شخصا خلال اعتصام نفذه ناشطون وطلاب في المعهد الملكي للتكنولوجيا بستوكهولم، تأييدًا لفلسطين ومطالبةً بقطع العلاقات مع إسرائيل.

واستخدمت الشرطة الكلاب البوليسية خلال تدخلها لفض الاعتصام في حرم المعهد. وحمل المشاركون في الاعتصام لافتات تدعو إلى إيقاف الإبادة الجماعية في غزة، وأطلقوا شعارات تنادي بالحرية لفلسطين وتدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

وكانت الشرطة السويدية قد اعتقلت 3 أشخاص وأبعدت أكثر من 10 آخرين، أمام المعهد الملكي للتكنولوجيا يوم الأربعاء 29 مايو/أيار خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين.

وتم تنظيم المظاهرة حينها بالتزامن مع زيارة زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي إيبا بوش للجامعة.

People gathered outside the Royal Institute of Technology in Stockholm to support pro-Palestinian activists arrested by police as they barricaded themselves inside the building https://t.co/7jcmgSvTb8 pic.twitter.com/g775WsrDU6

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم تخرج أسبوعيًّا مظاهرات حاشدة نصرة لفلسطين وغزة.

ويطالب المتظاهرون بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع الذين يعانون من المجاعة.

Our brave comrades at the Royal Institute of Technology in Stockholm face down state repression, including the use of police dogs, as they protest the ongoing Israeli genocide in Gaza. We will not be intimidated by the police—it only confirms that pic.twitter.com/PoWPxHDSEA

