القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف مروحية أباتشي بصاروخ سام 7

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قتل وإصابة جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في قطاع غزة، وذلك في بيانات منفصلة نشرتها، اليوم السبت، عبر منصة تلغرام.

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة داخل أحد المنازل، وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى، وجرى رصد هبوط طائرة مروحية لإجلائهم شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

كما تمكن مقاتلو القسام من تفجير حقل ألغام (مُعَد سابقا) في قوة هندسية، وإيقاع أفرادها قتلى وجرحى شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

واستهدف مقاتلو القسام دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105، واشتبكوا مع قوة مشاة حولها قرب دوار العودة في مدينة رفح.

وأوضحت القسام أن مقاتليها بالتعاون مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى استهدفوا طائرة مروحية من نوع أباتشي بصاروخ سام 7 في سماء مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتحدثت القسام عن استهداف جرافتين إسرائيليتين من نوع D9 بقذيفة تاندوم وعبوة صدمية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة، خلفت أكثر من 120 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.