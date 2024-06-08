القناة 12 الإسرائيلية: جنرالات بالجيش وجهوا انتقادات لرئيس الأركان وتحذيرات من فشل شامل

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جنرالات بجيش الاحتلال الإسرائيلي وجّهوا انتقادات لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، خلال اجتماع هيئة الأركان العامة وطالبوه بتحمّل المسؤولية.

ونقلت القناة، الجمعة، عن أحد الجنرالات قوله خلال الاجتماع إن “المشكلة ليست الفشل في السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى) فقط، ولكن منذ ذلك الحين لم نحقق نجاحًا يذكر”.

وقال جنرال آخر، وفقًا للقناة، إن هناك العديد من الإنجازات التكتيكية التي لا يمكننا تحويلها لإنجازات استراتيجية.

من جانبه قال هاليفي “نحن نتخذ القرارات مع المستوى السياسي ونحتاج للوحدة والاستعداد للشمال ومهام إضافية”.

إسرائيل عالقة في 3 جبهات

وكان المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، أعرب عن اعتقاده بأن تل أبيب متجهة نحو “فشل ذريع متعدد الأبعاد”، وأنها على المستوى الاستراتيجي “عالقة في الجبهات جميعها: غزة ولبنان ودوليًا”.

وقال المحلل بصحيفة “هآرتس” في تحليل نشره الجمعة: “مع دخول الحرب على غزة شهرها التاسع فإنه من الصعب الإعلان عن وجود أخبار جيدة في الأفق”.

وأكمل قائلًا: “سلسلة من المناقشات أجريت في الأسابيع القليلة الماضية مع شخصيات رفيعة المستوى في مؤسسة الدفاع تشير بشكل متزايد إلى أن إسرائيل تتجه نحو فشل ذريع متعدد الأبعاد”.

وأضاف: “استراتيجيًا، نحن عالقون في الجبهات جميعها، أكبرها وأهمها جبهة حزب الله في لبنان المهددة بالتحول إلى حريق هائل، إذا حدثت، ستلقي بظلالها على كل ما حدث قبلها”.