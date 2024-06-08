جيش الاحتلال يعترف بفشله في اعتراض مسيّرة تابعة لحزب الله انفجرت شمالي إسرائيل (فيديو)

انفجرت طائرة مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان، مساء الجمعة، قرب مدينة الناصرة في منطقة الجليل الأسفل شمالي إسرائيل، وفق إعلام إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي قي بيان عبر منصة (إكس): “تم تفعيل الإنذارات في منطقة نوف الجليل، وبعد التحقيق في الحادث، تبين أنها طائرة مسيّرة عبرت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في منطقة وادي يزرعيل”.

وأضاف: “جرت محاولة اعتراض فاشلة على الهدف، كما تم تحديد طائرة مسيّرة أخرى عبرت من لبنان وسقطت في منطقة شومرا”، بالجليل الغربي.

מוקדם יותר היום הופעלו התרעות במרחב נוף הגליל על ירי רקטות וטילים. לאחר תחקור האירוע, התברר כי מדובר בכטב"ם שחצה מלבנון ונפל בשטחים פתוחים במרחב עמק יזרעאל. בוצע ניסיון יירוט שלא צלח לעבר המטרה. בנוסף, זוהה כטב"ם נוסף שחצה מלבנון ונפל במרחב שומרה>> pic.twitter.com/QuyXnw2qZn — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 7, 2024

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” (خاصة) إن طائرة مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان، وتوغلت في منطقة الجليل الأسفل، من دون أن يتمكن الجيش من اعتراضها، حتى انفجرت قرب الناصرة.

ولم تشر الصحيفة فيما إذا وقعت إصابات أو أضرار جراء انفجار المسيّرة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن “حزب الله”، استهداف مواقع وتجمعات جنود إسرائيليين قرب حدود لبنان.

كما أعلن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية داخل موقع بركة ريشا، بصاروخ موجّه، وأصابها بشكل مباشر.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل “حزب الله” وفصائل لبنانية أخرى وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر الحدود، أسفر عن مئات بين شهيد وجريح في الجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية خلّفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورًا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.