سرايا القدس تستهدف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة غرب رفح (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مشاهد من استهداف مدفعي لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة على الحدود الفلسطينية المصرية غرب رفح، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت في بيان عبر قناتها على تليغرام ”مشاهد من عملية الاستحكام المدفعي على تجمعات جنود وآليات العدو المتوغلة على الحدود الفلسطينية المصرية غرب رفح”.

وتضمن المقطع المصور قيام السرايا بالرصد الميداني للآليات العسكرية الإسرائيلية على الحدود الفلسطينية المصرية غرب رفح بجنوب قطاع غزة.

وبعد ذلك استهدف جنود السرايا آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون من أماكن مختلفة.

وفي بيان آخر قالت السرايا “قصفنا تجمعا لجنود العدو الصهيوني بقذائف الهاون من العيار الثقيل في محيط شارع الباطون شرق دير البلح وحققنا إصابات مباشرة”.

وكانت السرايا قد أعلنت أمس الجمعة أنها قصفت مقر قيادة فرقة غزة التابعة للعدو الصهيوني في موقع “رعيم” برشقة صاروخية.

وفي بيان آخر قالت السرايا “قصفنا بقذائف الهاون تموضعا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم” جنوب تل الهوا غرب مدينة غزة”.

وتشنّ إسرائيل للشهر الثامن على التوالي حربًا على قطاع غزة، خلّفت حتى اليوم السبت 36801 شهيدا و83680 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.