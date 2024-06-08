سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة وموقع “رعيم” العسكري برشقات صاروخية (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مستوطنات غلاف غزة برشقتين صاروخيتين، مساء السبت.

كما نشرت سرايا القدس مقطعا مصورا لـ”تجهيز وقصف مقر قيادة تابع للعدو في موقع “رعيم” العسكري برشقة صاروخية.

وأعلنت السرايا، في بيانات منفصلة خلال اليوم، تنفيذ العمليات التالية:

استهداف آلية عسكرية بقذيفة “آر بي جي” واشتعال النيران فيها قرب المركز الثقافي بمحيط مسجد طيبة في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

استهداف دبابة من نوع “ميركافا 4” في محيط مسجد الهدى وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح بقذيفة “آر بي جي”.

استهداف قوة متحصنة بأحد المنازل في الحي السعودي غرب مدينة رفح بالأسلحة الرشاشة وقذيفة “تي بي جي” المضادة للتحصينات، مما أدى إلى إيقاع أفراد القوة قتلى وجرحى.

تدمير جرافة عسكرية من نوع “دي 9” بعبوة خرقية في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

استهداف آلية عسكرية بقذيفة تاندوم في محيط عيادة الوكالة في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

قصف موقع “كيسوفيم” العسكري برشقة صاروخية.

قصف تجمع لجنود الاحتلال في محيط شارع الباطون شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وتحقيق إصابات مباشرة.

ونشرت سرايا القدس مقطعا مصورا لمشاهد من عملية الاستحكام المدفعي على تجمعات جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة على الحدود الفلسطينية المصرية غرب رفح.