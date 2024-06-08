سي إن إن: خلية أمريكية بإسرائيل أسهمت في تحرير 4 أسرى بغزة (فيديو)

ذكرت شبكة (سي إن إن)، اليوم السبت، أن خلية أمريكية بإسرائيل أسهمت في تخليص 4 أسرى، بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت (سي إن إن) عن مسؤول أمريكي -لم تسمّه- قوله إن خلية أمريكية في إسرائيل أسهمت في العملية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الخلية دعمت جهود إنقاذ الأسرى الأربعة، وعملت مع القوات الإسرائيلية في عملية تحريرهم.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن القوات الإسرائيلية استعدت لأسابيع لهذه العملية بمشاركة مئات الأفراد من الجيش، وجهاز المخابرات الداخلي، ووحدة خاصة من الشرطة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان على إكس “في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم اليوم تحرير 4 مختطفين إسرائيليين”.

وحسب بيان الجيش، فإن الأسرى الأربعة هم نوعا أرغماني (25 عاما)، وألموع مئير (21 عاما)، وأندري كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما).

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مقطع فيديو يُظهر نقل الأسرى من مخيم النصيرات إلى مروحية كانت تنتظرهم على شاطئ غزة أقلتهم لاحقا إلى إسرائيل.

وصباح السبت، شن جيش الاحتلال هجوما واسعا وغير مسبوق على مخيم النصيرات ومناطق أخرى وسط قطاع غزة.

وقال الجيش -في بيان مقتضب بحسابه على منصة إكس- إن قواته تهاجم بنى تحتية في منطقة النصيرات، بينما وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الهجوم الواسع بأنه غير مسبوق.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد ضحايا “المجزرة” التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط القطاع إلى 210 شهداء و400 جريح، مشيرا إلى أنهم وصلوا إلى مستشفيي العودة بالنصيرات، وشهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

وكانت مدفعية جيش الاحتلال وطيرانه الحربي قد نفذا على مدى أكثر من ساعتين غارات عنيفة ومكثفة على مناطق وسط وغربي وشرقي مخيم النصيرات.

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل حتى إطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة.

وأضاف من باريس “لن تتوقف مساعينا حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم”.