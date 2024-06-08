عائلات الأسرى الإسرائيليين: لا يمكن إعادة جميع المختطفين بعمليات عسكرية ويجب التوصل إلى صفقة (فيديو)

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إنه لا يمكن إعادة جميع المحتجزين من خلال عمليات عسكرية خاصة، مؤكدة ان الطريق الوحيد لإنجاز ذلك هو التوصل إلى صفقة للتبادل.

وطالبت العائلات، في بيان مساء السبت، الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة فورا، والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

ودعت العائلات الحكومة إلى عدم تضييع الفرصة السانحة حاليا لإتمام صفقة التبادل، قائلة إن الشعب مستعد لدفع ثمن إنهاء الحرب.

وجاء بيان العائلات بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه تمكن من استعادة أربعة من الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعد عملية خاصة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، خلال هجوم الاحتلال على مخيم النصيرات اليوم السبت

وقال أبو عبيدة في تصريح نُشر على حسابه بمنصة تلغرام إن “العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في الوقت نفسه قتل بعضهم أثناء العملية”.

وأضاف أن “العملية ستشكل خطرا كبيرا على أسرى العدو، وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات ارتفع إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح.