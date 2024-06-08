كتائب شهداء الأقصى تقصف قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج (فيديو)

تواصل كتائب شهداء الأقصى تصديها لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، حيث تستهدف تجمعات جنود الاحتلال وآلياته بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وبث الإعلام العسكري لكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة (فتح)، مشاهد لما قال إنه “عملية دك القوات الصهيونية المتوغلة شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي الكتائب وهو يحمل صاروخا، متوعدا قوات الاحتلال بمواصلة القصف “حتى النصر”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 120 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.