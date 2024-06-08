من النكبة إلى الطوفان.. تسلسل زمني للصراع بين لبنان وإسرائيل

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل توشك أن تتخذ قرارًا في شن هجوم على طول الحدود مع لبنان على “حزب الله” بعد أشهر من تبادل إطلاق النار عبر الحدود.

وفيما يلي تسلسل زمني لعقود من الصراع بين لبنان وإسرائيل.

1948

لبنان يشارك مع دول عربية أخرى في الحرب على دولة إسرائيل الوليدة. نحو 100 ألف فلسطيني فروا أو طردوا من منازلهم في فلسطين يصلون إلى لبنان لاجئين، ولبنان وإسرائيل يتفقان على هدنة عام 1949.

1968

قوات خاصة إسرائيلية تدمر عشرات من طائرات الركاب في مطار بيروت ردًا على هجوم جماعة فلسطينية مقرها لبنان على طائرة ركاب إسرائيلية.

منظمة التحرير الفلسطينية تنتقل إلى لبنان بعد عامين من طردها من الأردن، وأعمال العنف تتزايد عبر الحدود.

1973

قوات إسرائيلية خاصة تقتل 3 من قادة المقاومة الفلسطينية بإطلاق الرصاص عليهم في بيروت ردًا على مقتل رياضيين إسرائيليين في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

هجمات مسلحين فلسطينيين على إسرائيل تتزايد وتتزايد معها الردود العسكرية الإسرائيلية على أهداف في لبنان في سبعينيات القرن الماضي، وهذا دفع كثيرين من اللبنانيين إلى الفرار من الجنوب، والتوتر الطائفي داخل لبنان يتفاقم والحرب الأهلية تبدأ.

1978

إسرائيل تغزو جنوب لبنان وتقيم منطقة احتلال صغيرة في عملية ضد مقاومين فلسطينيين بعد هجوم مسلح قرب تل أبيب، وإسرائيل تدعم ميليشيا مسيحية محلية تسمى جيش لبنان الجنوبي.

إسرائيل تغزو لبنان وصولًا إلى بيروت في هجوم أعقب إطلاق نار متبادل على الحدود.

إجلاء آلاف المقاتلين الفلسطينيين بحرًا بعد حصار دموي استمر 10 أسابيع للعاصمة اللبنانية شمل قصفًا إسرائيليًا مكثفًا لغرب بيروت.

استشهاد مئات المدنيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين على أيدي ميليشيات مسيحية سمحت لهم القوات الإسرائيلية بالدخول بعد مقتل رئيس لبناني ماروني منتخب حديثًا في انفجار سيارة ملغومة.

تأسيس “حزب الله” في لبنان.

1985

إسرائيل تنسحب من وسط لبنان عام 1983، لكنها تحتفظ بقوات في الجنوب، وإسرائيل تقيم منطقة احتلال رسمية في جنوب لبنان بعمق نحو 15 كيلو مترًا، وتسيطر على المنطقة مع حليفها جيش لبنان الجنوبي، و”حزب الله” يشنّ حرب عصابات ضد القوات الإسرائيلية.

1996

شنّت إسرائيل هجومًا استمر 17 يومًا في عملية تطلق عليها “عناقيد الغضب” تؤدي إلى استشهاد أكثر من 200 شخص في لبنان، من بينهم 102 استشهدوا بقصف إسرائيلي لقاعدة للأمم المتحدة في قرية قانا جنوب لبنان.

2000

إسرائيل تنسحب من جنوب لبنان لتنهي 22 عامًا من الاحتلال.

2006

في يوليو/تموز، “حزب الله” يخترق حدود إسرائيل ويخطف جنديين إسرائيليين ويقتل آخرين، فتندلع حرب استمرت 5 أسابيع شملت ضربات إسرائيلية مكثفة على معاقل “حزب الله” والبنية التحتية اللبنانية.

القوات البرية الإسرائيلية تقتحم جنوب لبنان، لكن معظم الصراع يدور في فلك قصف جوي إسرائيلي ونيران “حزب الله” الصاروخية، والحرب تنتهي دون أن تحقق إسرائيل أهدافها العسكرية، و”حزب الله” يعلن “النصر”.

استشهاد 1200 شخص في لبنان على الأقل، معظمهم من المدنيين، و158 إسرائيليًا، معظمهم من الجنود.

2023-2024

“حزب الله” يبدأ تبادل إطلاق النار مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، بعد يوم من عملية “طوفان الأقصى” التي اقتحمت فيها المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة، واشتبكت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقتلت وأسرت عددًا منهم.

“حزب الله”، حليف “حماس”، يقول إن هجماته تستهدف دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

عشرات الآلاف من الأشخاص يضطرون إلى الفرار من منازلهم على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وقصف جوي إسرائيلي يطال مناطق ينشط فيها “حزب الله” في جنوب لبنان وفي وادي البقاع في الشمال الشرقي بالقرب من الحدود السورية.