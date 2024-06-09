أحدهم أمريكي.. القسام تعلن قتل الاحتلال 3 أسرى لديها خلال تخليصه 4 آخرين (فيديو)

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 3 من الأسرى لديها خلال عملية تخليص 4 آخرين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، مساء الأحد، مقطعًا بعنوان “حكومتكم تقتل عددًا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين”، تضمن مشاهد تبين القصف العنيف الذي استهدف به جيش الاحتلال وسط مخيم النصيرات خلال عملية تخليص الأسرى الأربعة، أمس السبت، كما عرض المقطع أيضًا صور الشهداء والمصابين الفلسطينيين من ضحايا القصف.

وقالت كتائب القسام في تعليق على الصور: “بعد المجزرة التي ارتكبها جيشكم في مخيم النصيرات أمس لإنقاذ 4 أسرى، نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية”.

وأكدت كتائب القسام أن الأسرى الإسرائيليين لن يخرجوا إلا بعد تحرير الأسرى الفلسطينيين.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، بعد ساعات من عملية تخليص الأسرى مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقال أبو عبيدة في منشور على “تلغرام”: “ما نفذه العدو الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع هي جريمة حرب مركبة، وأول من تضرر بها هم أسراه”.

وأضاف “العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في الوقت نفسه قتل بعضهم أثناء العملية”.

وأكد أبو عبيدة أن “العملية ستشكل خطرًا كبيرًا على أسرى العدو، وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم”.

واستشهد أكثر من 250 فلسطينيًا وأصيب نحو 700 نتيجة المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، في مخيم النصيرات.